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Sofuoğlu: 2017 daha zor geçecek

Sofuoğlu, ‘Motorlar aynı ama yarışmacılar farklı. 2017 daha sert geçecek” dedi

Sofuoğlu: 2017 daha zor geçecek
Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "2016 ile 2017 sezonu arasındaki motosiklette hiçbir fark yok, aynı motosikletle devam ediyoruz. Rakiplerde değişiklikler var. O da işimizi zorlaştıracak ama biz çalışacağız, nasibimizde ne var göreceğiz." dedi. Kenan Sofuoğlu, bu açıklamayı özel bir hastanenin açılışı nedeniyle Kocaeli'de yaptı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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