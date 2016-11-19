Sofuoğlu: 2017 daha zor geçecek

Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "2016 ile 2017 sezonu arasındaki motosiklette hiçbir fark yok, aynı motosikletle devam ediyoruz. Rakiplerde değişiklikler var. O da işimizi zorlaştıracak ama biz çalışacağız, nasibimizde ne var göreceğiz." dedi. Kenan Sofuoğlu, bu açıklamayı özel bir hastanenin açılışı nedeniyle Kocaeli'de yaptı.