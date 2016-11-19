Samandıra’da Cimbom zirvesi

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasarayderbisi için seferberlikilan etti. Sarı-Lacivertli yöneticilerBaşkan Aziz Yıldırım ile birliktebugün Samandıra'ya çıkarmayapacak.
HAZIRLIKLAR SÜRDÜ Aziz Yıldırım'ın Dick Advocaatile bir görüşme gerçekleştirileceğiöğrenilirken, Başkan'ın Sarı-Lacivertlioyuncularla da bir toplantıyapması bekleniyor. FenerbahçeAdvocaat yönetiminde Galatasaraymaçı hazırlıklarını sürdürdü.11.00'de başlayan ve 1 saat 15 dakikasüren antrenmanda Sarı-Lacivertlilerpas organizasyonu çalıştı.
PAS ÇALIŞMASI!
Galatasaray'ın çok pas yapan bir takım olması nedeniyle Advocaat'ın bu planı bozmak için oyuncularıyla sık sık konuşması dikkat çekti.Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
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