Samandıra’da Cimbom zirvesi

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisi için seferberlik ilan etti. Sarı-Lacivertli yöneticiler Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte bugün Samandıra'ya çıkarma yapacak.



HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Aziz Yıldırım'ın Dick Advocaat ile bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenilirken, Başkan'ın Sarı-Lacivertli oyuncularla da bir toplantı yapması bekleniyor. Fenerbahçe Advocaat yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. 11.00'de başlayan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Sarı-Lacivertliler pas organizasyonu çalıştı.



PAS ÇALIŞMASI!

Galatasaray'ın çok pas yapan bir takım olması nedeniyle Advocaat'ın bu planı bozmak için oyuncularıyla sık sık konuşması dikkat çekti.Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.