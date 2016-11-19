Potanın Perileri Bosna’yı ağırlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 AvrupaŞampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki5. maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.Grubunda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazananve lider durumda bulunan milliler, bugün saat18.00'de Ankara Spor Salonu'nda BosnaHersek'i konuk edecek. Türkiye, 4 maç sonundaelde ettiği 7 puanla liderlik koltuğunda otururken,Bosna Hersek oynadığı 4 maçın 3'ünükaybederek grubun son sırasında yer alıyor.
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