Potanın Perileri Bosna’yı ağırlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve lider durumda bulunan milliler, bugün saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda Bosna Hersek'i konuk edecek. Türkiye, 4 maç sonunda elde ettiği 7 puanla liderlik koltuğunda otururken, Bosna Hersek oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederek grubun son sırasında yer alıyor.