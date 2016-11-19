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Potanın Perileri Bosna’yı ağırlıyor

Euro 2017 grup elemesi 5. maçında 18.00’de ile oynuyoruz

Potanın Perileri Bosna’yı ağırlıyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve lider durumda bulunan milliler, bugün saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda Bosna Hersek'i konuk edecek. Türkiye, 4 maç sonunda elde ettiği 7 puanla liderlik koltuğunda otururken, Bosna Hersek oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederek grubun son sırasında yer alıyor.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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