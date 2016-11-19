Onur Kıvrak eski günlerini hatırlatıyor!

Trabzonspor'un ligdeki 10 maçının tamamına ilk 11'de başlayan kaptan Onur Kıvrak, en istikrarlı oyunculardan biri oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ligde tüm maçlarda 90 dakika görev verdiği 28 yaşındaki Onur, özellikle Başkan Muharrem Usta'nın 'Daha fazla sorumluluk almalı' açıklamasından sonra yükselen performansıyla dikkati çekti. Bordo-Mavililer'in 1 numarası, son 4 maçında kalesinde 5 gol görmesine rağmen ortaya koyduğu performansıyla teknik heyeti de memnun etti. Bu sezon toplam 900 dakika sahada kalan ve 10 maçta kalesinde 14 gol gören Onur, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamladı. Onur ayrıca Mehmet Ekici, Onazi, Druica ve Okay ile birlikte 10 lig maçında da görev yapan 5 oyuncudan biri oldu.



