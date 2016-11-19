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Obra ile 3 yıl daha

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının Sırp baş antrenörü Zeljko Obradovic ile 3 yıl daha sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Obra ile 3 yıl daha
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesinden Sorumlu Asbaşkanı Ozan Balaban, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp başantrenörle yola devam edeceklerini söyledi.

EVRAK İŞLERİ KALDI
Sarı-lacivertli basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Balaban, "Başkan Aziz Yıldırım ile Obradovic, prensipte el sıkıştı. Şu anda sadece evrak işlemleriyle uğraşıyoruz. Koçumuz, 3 yıl daha bizimle olacak. Bunun müjdesini vereyim." diye konuştu. Obradovic ise sözleşme uzatmayla ilgili, "Sponsorumuz olduğu için burada kalmam daha kolay olacak." diye espri yaptı.

HAFTAYA BİTER
Başkan Aziz Yıldırım da "Sözleşme haftaya biter" ifadesini kullandı.

QNB FİNANSBANK İLE İMZALAR DÜN ATILDI
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru QNB Finansbank ile resmi imzalar atıldı. İmza törenine, Başkan Aziz Yıldırım ve şube sorumlusu ile birlikte Obradovic, Jan Vesely, Bogdanovic, Kaptan Melih Mahmutoğlu da katıldı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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