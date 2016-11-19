Obra ile 3 yıl daha

Fenerbahçe Kulübü BasketbolŞubesinden Sorumlu AsbaşkanıOzan Balaban, sözleşmesi sezonsonunda bitecek Sırp başantrenörleyola devam edeceklerini söyledi.
EVRAK İŞLERİ KALDI Sarı-lacivertli basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Balaban, "Başkan Aziz Yıldırımile Obradovic, prensipte elsıkıştı. Şu anda sadece evrak işlemleriyleuğraşıyoruz. Koçumuz,3 yıl daha bizimle olacak. Bununmüjdesini vereyim." diye konuştu. Obradovic ise sözleşme uzatmayla ilgili, "Sponsorumuz olduğu için burada kalmam daha kolay olacak." diye espri yaptı.
HAFTAYA BİTER Başkan Aziz Yıldırımda "Sözleşme haftayabiter" ifadesini kullandı.
QNB FİNANSBANK İLE İMZALAR DÜN ATILDI
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru QNB Finansbank ile resmi imzalar atıldı. İmza törenine, Başkan Aziz Yıldırım ve şube sorumlusu Ozan Balaban ile birlikte Obradovic, Jan Vesely, Bogdanovic, Kaptan Melih Mahmutoğlu da katıldı.
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