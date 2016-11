Kartal’da büyük defans krizi

Bu akşam Adana deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Talisca, Caner ve Necip'in yanı sıra Tosic, Adriano ve Rhodolfo da bu akşam takımdaki yerini alamayacak.



BECK SOLDA!

Şenol Güneş'in savunmanın ortasında Atınç veya Gökhan İnler'i oynatması, Andreas Beck'i ise savunmanın soluna çekmesi bekleniyor.