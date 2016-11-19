Her şeyin bir ilki vardır

Cimbom'un 10 numarası Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesi basının karşısına geçti... İyi çalıştıklarını ve inançlı oldukları söyleyen Hollandalı yıldız, "Çok iyi çalışan bir Galatasaray var. Biliyorum ki Türkiye'de gol atmak çok çok önemli. Ama benim için bu o kadar da değil, asist yapmak benim için daha önemli" ifadesini kullandı. Sneijder, kendisinin beraberliği kabul edip etmediğinin sorulması üzerine, "Hiçbir zaman hayatımda beraberlikleri kabul etmedim hep kazanmak isteyen bir insanım o yüzden Pazar günü de oraya kazanmak için gideceğiz ve kazanacağız. Gazetelere bakınca hergün 17 yıllık seriye değiniliyor ama herşeyin de bir ilki vardır bunu da unutmamak lazım. Kendimize güvenimiz sonsuz, kendimize güvenimiz gerçekten çok yüksek. Bu maçta taraftarlarımız da uzun aradan sonra tekrardan Kadıköy'de olabilecekler. Onların bize verdiği güçle ve takım içerisinde hissettiğimiz o güven ve enerjiyle oraya kesinlikle galibiyet almak için gidiyoruz" ifadesini kullandı.



LENS BİZE KARŞI OYNAMAYACAĞI İÇİN MUTLUYUM

Sneıjder vatandaşları Advocaat ve Jeremain Lens için de "İkisini de çok iyi tanıyorum. Advocaat mükemmel bir teknik direktör yıllarca çalıştırdığı takımlar da bunu gösteriyor. Ayrıca Lens'le milli takımda uzun bir süre beraber oynadık. Özel yetenekleri olan bir oyuncu. Onun adına oynayamayacağı için üzülüyorum. Milli takımdayken bu maç hakkında konuştuk. Onun adına dediğim gibi üzgünüm ama o özel yetenekleri olan bir oyuncu ve kendi adımıza da mutluyum" yorumunu yaptı.



NE MİLANO DERBİSİ NE EL CLASICO EN İYİSİ G.SARAY-F.BAHCE

Sneijder, G.Saray-F.Bahçe rekabeti için övgü dolu ifadeler kullandı. Hollandalı, "Kariyerim boyunca birçok derbi maça çıktım. Real Madrid-Atletico, El Clasico, Milan- Inter, Ajax-Feyenoord... Ama bu derbi hepsinden önemli. Bu tutku El Clasico'da bile yok" ifadesini kullandı.



FOTOĞRAF: Raşit ATEŞ

