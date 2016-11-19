Her şeyin bir ilki vardır

Cimbom'un 10 numarası WesleySneijder, Fenerbahçe derbisiöncesi basının karşısına geçti...İyi çalıştıklarını ve inançlı oldukları söyleyenHollandalı yıldız, "Çok iyi çalışan bir Galatasarayvar. Biliyorum ki Türkiye'de golatmak çok çok önemli. Ama benim için buo kadar da değil, asist yapmak benim içindaha önemli" ifadesini kullandı. Sneijder,kendisinin beraberliği kabul edip etmediğininsorulması üzerine, "Hiçbir zaman hayatımdaberaberlikleri kabul etmedim hep kazanmakisteyen bir insanım o yüzden Pazargünü de oraya kazanmak için gideceğiz vekazanacağız. Gazetelere bakınca hergün 17yıllık seriye değiniliyor ama herşeyin de birilki vardır bunu da unutmamak lazım. Kendimizegüvenimiz sonsuz, kendimize güvenimizgerçekten çok yüksek. Bu maçta taraftarlarımızda uzun aradan sonra tekrardanKadıköy'de olabilecekler. Onların bize verdiğigüçle ve takım içerisinde hissettiğimiz ogüven ve enerjiyle oraya kesinlikle galibiyetalmak için gidiyoruz" ifadesini kullandı.
LENS BİZE KARŞI OYNAMAYACAĞI İÇİN MUTLUYUM Sneıjder vatandaşları Advocaat ve Jeremain Lens için de "İkisini de çok iyi tanıyorum. Advocaat mükemmel bir teknik direktör yıllarca çalıştırdığı takımlar da bunu gösteriyor. Ayrıca Lens'le milli takımda uzun bir süre beraber oynadık. Özel yetenekleri olan bir oyuncu. Onun adına oynayamayacağı için üzülüyorum. Milli takımdayken bu maç hakkında konuştuk. Onun adına dediğim gibi üzgünüm ama o özel yetenekleri olan bir oyuncu ve kendi adımıza da mutluyum" yorumunu yaptı.
NE MİLANO DERBİSİ NE EL CLASICO EN İYİSİ G.SARAY-F.BAHCE Sneijder,G.Saray-F.Bahçerekabeti için övgü doluifadeler kullandı. Hollandalı,"Kariyerim boyunca birçok derbi maçaçıktım. Real Madrid-Atletico, El Clasico, Milan-Inter, Ajax-Feyenoord... Ama bu derbi hepsindenönemli. Bu tutku El Clasico'da bile yok" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.