Guardiola gelene kadar beklersiniz

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı üstünlüğü derbi öncesi yine gündemden düşmedi. FenerbahçeBaşkanı Aziz Yıldırım'ın "17 yıldıren kötü günümüzde bile Galatasaray'ıyeniyoruz. 6 kez gittik.6 attık. Seri 18-19-20 diyedevam eder" sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yılda Galatasaray'ın başında çıkan 9 ayrı teknik direktörün hiç galip gelemediğine atıfta bulunarak, "Guardiola Galatasaray'ınbaşına geçene kadarbeklersiniz" yorumları yaptı. 1982yılında açılan Kadıköy'deki statta Galatasaray'ı çalıştıran sadece 5teknik direktör Fenerbahçe galibiyetigördü. Bunlar İvic, JuppDerwall, Mustafa Denizli, Feldkamp ve Fatih Terim...
GOOGLE YOKTU... ABD BAŞKANI CLİNTON'DI Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen son teknik direktör 22 Aralık 1999'da Fatih Terim oldu. Fatih Terim bu tarihten sonra G.Saray'ın başına geçtiği 2 farklı dönemde de Fenerbahçe'yi yenemedi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada 17 yıllık dönemle ilgili ilginç göndermelerde bulundular... Fenerbahçeli taraftarlar, "G.Saray Kadıköy'de Fenerbahçeyi yendiğinde Google yoktu. Cep telefonlarının ekranları renkli bile değildi... ABD Başkanı Clinton'dı" diye espriler yaptılar.
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