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Guardiola gelene kadar beklersiniz

Kadıköy’de 1982’den beri G.Saray’ın sadece 5 hocası Fener galibiyeti yaşadı. F.Bahçeli taraftarlar “Guardiola gelene kadar beklersiniz” diyerek ezeli rakiplerine takıldı...

Guardiola gelene kadar beklersiniz
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı üstünlüğü derbi öncesi yine gündemden düşmedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "17 yıldır en kötü günümüzde bile Galatasaray'ı yeniyoruz. 6 kez gittik. 6 attık. Seri 18-19-20 diye devam eder" sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yılda Galatasaray'ın başında çıkan 9 ayrı teknik direktörün hiç galip gelemediğine atıfta bulunarak, "Guardiola Galatasaray'ın başına geçene kadar beklersiniz" yorumları yaptı. 1982 yılında açılan Kadıköy'deki statta Galatasaray'ı çalıştıran sadece 5 teknik direktör Fenerbahçe galibiyeti gördü. Bunlar İvic, Jupp Derwall, Mustafa Denizli, Feldkamp ve Fatih Terim...

GOOGLE YOKTU... ABD BAŞKANI CLİNTON'DI
Kadıköy'de 'yi yenen son teknik direktör 22 Aralık 1999'da Fatih Terim oldu. Fatih Terim bu tarihten sonra G.Saray'ın başına geçtiği 2 farklı dönemde de Fenerbahçe'yi yenemedi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada 17 yıllık dönemle ilgili ilginç göndermelerde bulundular... Fenerbahçeli taraftarlar, "G.Saray Kadıköy'de Fenerbahçeyi yendiğinde Google yoktu. Cep telefonlarının ekranları renkli bile değildi... ABD Başkanı Clinton'dı" diye espriler yaptılar.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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