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Finlandiyalı yıldıza 2 yıl men cezası

UEFA, uyuşturucu madde kullandığı tesbit edilen Eremenko’ya 2 yıl ceza verdi

Finlandiyalı yıldıza 2 yıl men cezası
UEFA uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Finlandiya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Roman Eremenko'ya futboldan 2 yıl men cezası verdi.

TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMAYACAK
Eremenko, Türkiye ile aynı grupta yer alan Findandiya Milli Takımı'nın da oyuncusuydu.
Etiketler:
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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