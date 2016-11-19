Finlandiyalı yıldıza 2 yıl men cezası

UEFA uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Finlandiya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Roman Eremenko'ya futboldan 2 yıl men cezası verdi.



TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMAYACAK

Eremenko, Türkiye ile aynı grupta yer alan Findandiya Milli Takımı'nın da oyuncusuydu.



