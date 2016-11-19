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: Kadıköy’de gelenek bozulmaz

Boliç, Fenerbahçe’nin G.Saray’a karşı üstünlüğünü seyirciye bağladı.

Elvir Boliç: Kadıköy’de gelenek bozulmaz
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından pazar günü maçın favorisinin Sarı-Lacivertli takım olduğunu söyledi. Boliç, "Kadıköy'de gelenek bozulmaz. Bence bu seriye neden olan en önemli faktör atmosfer ve seyirci. Seyirci bu maçlarda 12. futbolcu gibi oluyor" diye konuştu.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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