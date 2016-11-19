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Ekim ayı ödülleri Chelsea’ye gitti

en iyi hoca, Hazard ise en iyi futbolcu seçildi

Ekim ayı ödülleri Chelsea’ye gitti
İngiltere Premier Lig'de ekim ayını kayıpsız geçen Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte ve Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, ayın en iyisi seçildi.

HAZAR'IN LİGDE 7 GOLÜ VAR
Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de şans verdiği Hazard, şu ana kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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