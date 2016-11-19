Ekim ayı ödülleri Chelsea’ye gitti

İngiltere Premier Lig'de ekim ayını kayıpsız geçen Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte ve Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, ayın en iyisi seçildi.



HAZAR'IN LİGDE 7 GOLÜ VAR

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de şans verdiği Hazard, şu ana kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.