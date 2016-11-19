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'tan sessiz tezahürat

, 23 Kasım Çarşamba günü Benfica ile yapacağı maçta dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tezahürat yapacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında taraftarlar 1 dakikalık sessiz tezahürat yaparak bir ilki gerçekleştirecek.

Beşiktaş dünyada bir ilke imza atacak

, 23 Kasım Çarşamba günü Benfica ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında taraftarlarının desteğiyle 1 dakikalık sessiz tezahürat yaparak bir ilki gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte işaret diliyle sessiz tezahürat yapacak olan Beşiktaşlı taraftarlar, böylelikle ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkati çekecek.

Kulübün resmi twitter hesabından yayınlanan ve Hutchinson, Beck, Necip Uysal ile Gökhan İnler'in yer aldığı tanıtım filminde, "Desibel rekorunu kırdık. Sırada dünyanın ilk sessiz tezahüratı var. Benfica maçında bize katıl. Maç başlar başlamaz işaret diliyle tezahürat yapacağız. Ses çıkarmadan 1 dakika boyunca önce 'ırkçılığa dur de, sonra kara kartal...' Irkçılığa ve işitme engellilerin problemlerine dikkat çekelim. Dünyada bir ilki başaralım. Çünkü bizim adımız efendi Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 17:06
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