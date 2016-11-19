Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de dün bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı hoca, "Oyuncularımız ve taraftarlarımızda 17 senedir kazanamamamın verdiği açlığı hissediyorum. Bunu bitirmek için sahaya çıkacağız" dedi. Riekerink, "Derbiyi kazanırsanız heykelinizin dikileceği sözleniyor" sözü üzerine, "Hollanda'da bir söz vardır. 'Ayıyı vurmadan postunu satamazsınız' diye. Önce maçı kazanmalıyız" ifadesini kullandı.
DEFANSA KLASİK TANDEM
Bu sezon da güven vermeyen Galatasaray savunmasının hangi isimlerden oluşacağı merak konusu. Florya'dan gelen son bilgilere göre rismi sevmeyen bir yapısı olan Riekerink, birbirine daha alışkın olan Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'yı tandemde oynatacak.
EREN KULÜBEYEPOLDİ FORVETE Derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sahaya çıkacak ilk 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Riekerink'in deplasmanlarda etkili olamayan Eren Derdiyok'u kulübeye çekip, ileri uçta Lukas Podolski'yi oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Alman yıldız yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle dünkü idmana çıkmazken, bugünkü son çalışmada yer alacağı belirlendi. Riekerink 11'le ilgili kesin kararını bugün verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.