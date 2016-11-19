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Ayıyı vurmadan postunu satamazsınız

, “Derbiyi kazanırsanız heykelinizin dikileceği sözleniyor” sözüne çok ilginç bir karşılık verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde de dün bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı hoca, "Oyuncularımız ve taraftarlarımızda 17 senedir kazanamamamın verdiği açlığı hissediyorum. Bunu bitirmek için sahaya çıkacağız" dedi. Riekerink, "Derbiyi kazanırsanız heykelinizin dikileceği sözleniyor" sözü üzerine, "Hollanda'da bir söz vardır. 'Ayıyı vurmadan postunu satamazsınız' diye. Önce maçı kazanmalıyız" ifadesini kullandı.

DEFANSA KLASİK TANDEM
Bu sezon da güven vermeyen Galatasaray savunmasının hangi isimlerden oluşacağı merak konusu. Florya'dan gelen son bilgilere göre rismi sevmeyen bir yapısı olan Riekerink, birbirine daha alışkın olan Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'yı tandemde oynatacak.

EREN KULÜBEYE POLDİ FORVETE
Derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sahaya çıkacak ilk 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Riekerink'in deplasmanlarda etkili olamayan Eren Derdiyok'u kulübeye çekip, ileri uçta Lukas Podolski'yi oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Alman yıldız yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle dünkü idmana çıkmazken, bugünkü son çalışmada yer alacağı belirlendi. Riekerink 11'le ilgili kesin kararını bugün verecek.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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