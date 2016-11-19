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davayı kazandı

Fenerbahçe, ABD’li oyuncuya toplam 294 bin dolar ödemeye mahkum oldu

Angel McCoughtry davayı kazandı
2010-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ABD'li forvet oyuncusu Angel McCoughtry ile Fenerbahçe arasındaki dava karara bağlandı. 30 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler'den alacakları konusunda FIBA'ya yaptığı başvuru sonucunda, ödenmeyen maaş ve bonuslar için 275 bin dolar ödemeye mahkum edildi. Fenerbahçe ayrıca, avukat ve tahkim masrafları için de toplam 19 bin Euro ödemeye mahkum edildi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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