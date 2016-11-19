Sezon başında büyük uğraş vermesine rağmen savunmanın ortasına istediği takviyeyi yapamayan Beşiktaş gözünü ocak ayına dikmiş durumda... Teknik direktör Şenol Güneş ile sürekli fikir alışverişinde bulunan Siyah-Beyazlılar hem tecrübeli hem de yetenekleri uluslararası seviyede bir stoper almak istiyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın listenini ilk sırasında tanıdık bir isim var. Yönetim ağustos ayında uzun süre pazarlık yapmasına rağmen kadrosuna katamadığı Carlos Gilberto do Nascimento Silva yani bilinen adıyla Gil'e yeni teklife hazırlanıyor. Çin kulübü Shandong Luneng Taishan'da forma giyen Brezilyalı futbolcunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
6 AYLIK KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Siyah-Beyazlı yönetim, Çin'den ayrılmak isteyen Gil için kulübüne satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralama teklifinde bulunacak. Şenol Güneş'in kadrosunda bu bölgede oynayan Brezilyalı Marcelo ve Rhodolfo olması nedeniyle Gil'e çok sıcak baktığı öğrenildi. Güneş, Gil'in gelmesi halinde uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyor.
AVRUPA'DA TUTUNAMADI
29 yaşındaki Gil'in Avrupa tecrübesinin sadece 3 yıl olması dikkat çekiyor. 2012-2015 arasında Fransa'da Valenciennes'te görev yapan Sambacı, kariyerinin büyük kısmına ülkesinde geçirdi. Gil ocak ayından bu yana ise Çin'de oynuyor.
Ağustos’ta olmadı Ocak'ta geliyor
Ara transferde savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Çin’e çevirdi... Siyah-Beyazlılar yaz döneminde uzun süre görüştüğü Gil için yeni bir teklif yapacak
Sezon başında büyük uğraş vermesine rağmen savunmanın ortasına istediği takviyeyi yapamayan Beşiktaş gözünü ocak ayına dikmiş durumda... Teknik direktör Şenol Güneş ile sürekli fikir alışverişinde bulunan Siyah-Beyazlılar hem tecrübeli hem de yetenekleri uluslararası seviyede bir stoper almak istiyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın listenini ilk sırasında tanıdık bir isim var. Yönetim ağustos ayında uzun süre pazarlık yapmasına rağmen kadrosuna katamadığı Carlos Gilberto do Nascimento Silva yani bilinen adıyla Gil'e yeni teklife hazırlanıyor. Çin kulübü Shandong Luneng Taishan'da forma giyen Brezilyalı futbolcunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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