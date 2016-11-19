Adana’da 12 yıl sonra süper lig randevusu

Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Haftaya ikinci sırada giren Beşiktaş bu akşam Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş ile Adana, ligde tam 12 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 5 Ocak Stadı'ndaki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı.