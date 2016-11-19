3 puanı al, derbinin keyfini çıkart!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli maç arasının ardından puan kaybı istemiyor... Dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, çok zorlu bir fikstüre girdiklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Adanaspor'u yenersek, TV'nin karşısına geçer ve derbinin keyfini çıkarırız" ifadesini kullandı. ŞenolGüneş ayrıca futbolcularından Benfica maçını asla düşünmemelerini isteyerek, "Eğer Adana'ya konsantre olamazsak 3 puanı alamayız" şeklinde konuştu.
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