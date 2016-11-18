Yüreğimi ortaya koyarım

Son haftalarda şans bulmaya başlayan ve oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin en çok koşu mesafesi kateeden ismi olarak da dikkat çeken Aatıf, "Hocam şans verirse yine yüreğimi ortaya koyar ve mücadele ederim. Çünkü ben bu formanın değerini biliyorum" dedi.



GÖREVİMİ YAPIYORUM...

Takım olarak Galatasaray derbisine kilitlendiklerini ifade eden Fas asıllı yıldız, "UEFA kadrosunda olmayışımı kafama takmıyorum. Bugün yoksam yarın bu listede olabilirim. Bana düşen görev verilen maçlarda en iyisini yapmak. Ben de öyle yapıyorum. Derbi maçı şimdiden iple çekiyorum" ifadesini kullandı.