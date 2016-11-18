Yüreğimi ortaya koyarım

Son haftalarda şans bulmaya başlayan ve oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin en çok koşu mesafesi kateeden ismi olarak da dikkat çeken Aatıf, "Hocam şansverirse yine yüreğimi ortaya koyar vemücadele ederim. Çünkü ben bu formanındeğerini biliyorum" dedi.
GÖREVİMİ YAPIYORUM...
Takım olarak Galatasaray derbisine kilitlendiklerini ifade eden Fas asıllı yıldız, "UEFA kadrosunda olmayışımı kafamatakmıyorum. Bugün yoksam yarın bulistede olabilirim. Bana düşen görev verilenmaçlarda en iyisini yapmak. Bende öyle yapıyorum. Derbi maçı şimdideniple çekiyorum" ifadesini kullandı.
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