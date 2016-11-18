Yönetim zaferden emin

G.Saraylı yöneticiler derbi öncesi iddialı mesajlar verdi... İsmail Sarıkaya, "Tüm kalbimle Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Kazanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sezon inşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla döneriz" dedi... Ural Aküzüm ise, "Galatasaray çıktığı her karşılaşmada favori. Kazanacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Florya'da iyi bir hava var. Şanssızlığı kıracağız" diye konuştu.