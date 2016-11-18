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Yengelerden örnek davranış

Yengelerden örnek davranış
Sosyal medya ve haberlere konu olan 'taki çocuklar için bir araya gelen li futbolculardan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie ve Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde Taşkıran, Cerablus'a yardım malzemesi gönderdi.
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