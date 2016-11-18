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Volkan emirel davayı kazandı

Volkan emirel davayı kazandı
Fenerbahçe kaptanı , Trabzonspor ile 2014'teki maç sonrası kendisi için "Bu pislik bırakmadan Türk futboluna rahat yok" manşeti atan Taka Gazetesi'ne açtığı davayı kazandı. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığı bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırdı. Sanık 5 yıl içinde suç işlediği takdirde bu para cezasını ödemek zorunda kalacak.
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