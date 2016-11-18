Ve beklenen oldu derbi Çakır’ın!

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi açıklandı... MHK birçokkesim tarafından günlerdir derbinin hakemi olacağısöylenen Cüneyt Çakır'a görevi verdi.
KANARYA 5, CİMBOM 3 KEZ KAZANDI Cüneyt Çakır'ın derbi maçta yardımcılıklarını BahattinDuran ve Tarık Ongun yapacak. FIFA kokartlı hakemimizdaha önce 9 kez Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasındadüdük çaldı. Bu maçlarda Kanarya 5, Cimbomise 3 galibiyet aldı. Cüneyt Çakır Fenerbahçe'ye 6, Galatasarayise 5 kırmızı kart gösterdi.
TÜM GÖZLER ÜZERİNDE
Tahmin edildiği gibi derbinin hakemi olan Cüneyt Çakır'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Sosyal medyada da dün en çok Çakır konuşuldu.
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