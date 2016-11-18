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Ve beklenen oldu derbi Çakır’ın!

Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçını yönetecek...

Ve beklenen oldu derbi Çakır’ın!
Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakemi açıklandı... MHK birçok kesim tarafından günlerdir derbinin hakemi olacağı söylenen Cüneyt Çakır'a görevi verdi.

KANARYA 5, CİMBOM 3 KEZ KAZANDI
Cüneyt Çakır'ın derbi maçta yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. FIFA kokartlı hakemimiz daha önce 9 kez Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında düdük çaldı. Bu maçlarda Kanarya 5, Cimbom ise 3 galibiyet aldı. Cüneyt Çakır Fenerbahçe'ye 6, Galatasaray ise 5 kırmızı kart gösterdi.

TÜM GÖZLER ÜZERİNDE
Tahmin edildiği gibi derbinin hakemi olan 'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Sosyal medyada da dün en çok Çakır konuşuldu.
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