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Trabzonspor potada Özgür’le an laş

Trabzonspor Medical Park oyun kurucu ile anlaştı

Trabzonspor potada Özgür’le an laş
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Medical Park, Bursaspor Durmazlar takımından 'le anlaştı. Bordo-Mavili yönetim 23 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığını bildirdi. 1.90 boyundaki Özgür, Banvit altyapısından yetişti.
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