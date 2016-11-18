Trabzon’dan CAS çıkarması

Trabzonspor BaşkanıMuharrem Usta ve yöneticilerlebirlikte taraftarlarCAS'ta görülecek olan şike davasıiçin İsviçre'nin Lozan kentineçıkartma yapacak. Bordo-mavililerbu davayla ilgili çok önemlibir aşamayı tamamlamak istiyor.Trabzonspor'un 2010-11sezonunda yaşanan şike sürecindeTFF tarafından haklarınınverilmediği gerekçesiyle SporTahkim Mahkemesi'ne (CAS)yaptığı başvurunun duruşmasıbugün İsviçre'nin Lozankentinde yapılacak. Daha önceUEFA'ya bu konuda yaptığıbaşvurusu reddedilen bordo-mavilerCAS'da yapılacak olanduruşma için kalabalık bir ekipteorda olacak. Camiada ciddi birbeklenti hakim.
AVRUPA'DAN TARAFTARLAR DA GELECEK CAS'ta görülecek duruşma için Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun yanı sıra Başkan MuharremUsta, Başkan Yardımcısı ÖnderBülbüloğlu, Genel SekreterGençağa Meriç ve çok sayıda yöneticinin yanı sıra, Trabzon'dan bazı gazeteciler ve taraftarlarda özel uçakla İsviçre'ye getirilecek. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden çok sayıda taraftarın da İsviçre'ye giderek destek vereceği öğrenildi.
GEREKLİ HAZIRLIKLARIN HEPSİ TAMAM! Trabzonspor Hukuk Kuruluavukatlarından Hakan Orhan, İsviçre'deyapılacak olan duruşmanın şike süreciaçısından oldukça önemli olduğunu belirterek,"Gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.Yönetim kurulumuzun da bizim yanımızdaolması ayrıca bir moral olacak. Umarımistediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.
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