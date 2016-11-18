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Trabzon’dan çıkarması

Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerle birlikte taraftarlar ’ta görülecek olan şike davası için İsviçre’nin Lozan kentine gidiyorlar. Gazeteci ve taraftarlar da özel uçakla götürülecek.

Trabzon’dan CAS çıkarması
Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerle birlikte taraftarlar CAS'ta görülecek olan şike davası için İsviçre'nin Lozan kentine çıkartma yapacak. Bordo-mavililer bu davayla ilgili çok önemli bir aşamayı tamamlamak istiyor. Trabzonspor'un 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinde TFF tarafından haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak. Daha önce UEFA'ya bu konuda yaptığı başvurusu reddedilen bordo-maviler CAS'da yapılacak olan duruşma için kalabalık bir ekipte orda olacak. Camiada ciddi bir beklenti hakim.

AVRUPA'DAN TARAFTARLAR DA GELECEK
CAS'ta görülecek duruşma için Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun yanı sıra Başkan Muharrem Usta, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Genel Sekreter Gençağa Meriç ve çok sayıda yöneticinin yanı sıra, Trabzon'dan bazı gazeteciler ve taraftarlarda özel uçakla İsviçre'ye getirilecek. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden çok sayıda taraftarın da İsviçre'ye giderek destek vereceği öğrenildi.

GEREKLİ HAZIRLIKLARIN HEPSİ TAMAM!
Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatlarından Hakan Orhan, İsviçre'de yapılacak olan duruşmanın şike süreci açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "Gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yönetim kurulumuzun da bizim yanımızda olması ayrıca bir moral olacak. Umarım istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.
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