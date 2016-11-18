Sneijder&Riekerink’ten anlamlı ziyaret

Teknik direktör Riekerink ve Wesley Sneijder, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Başantrenörü Sedat İncesu, Hollanda vatandaşı oyuncuları Mustafa Korkmaz ve Robin Poggenwisch'le bir araya geldi. Sneijder, "Arkadaşlarımız Fenerbahçe maçı için şans dilediler. Buna ihtiyacımız var. Kendileriyle bugün tanıştık. Aynı kulüp için beraber mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.