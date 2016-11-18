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Sahanın her yerinde pres yapın

Beşiktaş Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör oyuncularına, “Sahanın her yerinde pres yapın” dedi.

Sahanın her yerinde pres yapın
Beşiktaş Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Taktik provaları t amamlayan Şenol Güneş, "Galibiyetin anahtarı orta sahada. Top rakipteyken mümkün olabildiğince önde rakibi durdurup topu kazanmalısınız. Sahanın her yerinde rakibe pres yapın" dedi.
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