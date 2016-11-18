Potada Türk derbisi: G.saray-D.doğuş

Euro Lig'de bugün 2 Türk takımı karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş ile saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY SON SIRADA

Galatasaray 7 karşılaşma sonunda 1 galibiyetle puan cetvelinde son sırada bulunuyor. Son haftalarda performansı hızla yükselen Darüşşafaka Doğuş ise 5 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.