Ozan’da tek sorun maç eksiği!

Mehmet Topal'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Galatasaray derbisinde forma gyimecek olması Advocaat'ı kara kara düşündürüyor.



11'DE Mİ 2. YARIDA MI!

Kulüp doktorları Ozan Tufan için oynayabilir raporu verdi. Ancak bu futbolcunun maç ve idman eksiğinin olması Advocaat'ı sıkıntıya sokuyor. Hollandalı teknik adam Ozan'a derbide şans vermeyi düşünüyor. Ancak ilk 11'de mi yoksa 2. yarıda da görev vereceği ise belirsiz. Fakat Ozan'ın 90 dakikalık kondisyonu bulunmuyor.