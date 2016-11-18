Onazi ülkesinde forma dağıttı

Trabzonspor' un Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi kardeşinin de forma giydiği Nijerya amatör küme takımlarından FC Jos kulübüne forma yardımında bulundu. Trabzon'dan TS Club mağazalarından çok sayıda forma alan ve bunları ülkesine getiren Onazi formaları verirken kardeşi Oche Onazi'yle de fotoğraf çektirdi.