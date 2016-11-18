Kadiköy’e yabancı!

Fenerbahçe deplasmanında 1999 yılından bu yana kazanamayan Galatasaray pazar günü bu kötü seriye son vermek istiyor. Fakat derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bir rakam baş ağrıtıyor. Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamadığı 17 maçlık süreçte yabancı futbolcular sadece iki gol bulabildi. Bu isimler Cassio Lincoln ve Johan Elmander oldu. Kadrosunda her zaman çok önemli yabancı yıldızlar barındıran Galatasaray'la ilgili bu istatistik büyük şaşkınlık yaratıyor. Pazar bu tablonun değişip değişmeyeceği merakla bekleniyor.