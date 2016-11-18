İlk golü atan yüzde 82.5 kazanıyor!

Sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesindeçarpıcı bir istatistik ön planaçıkıyor... İki takım arasında son 12yılda oynanan maçlarda ilk golü atantakımlar büyük ihtimalle galibiyeteulaştı. Bu süreçte ezeli rakipler 29 kezkarşı karşıya gelirken, öne geçen takımıngalibiyet yüzdesi yüzde 82.5 oldu.Buna karşın Fenerbahçe geçen sezonKadıköy'deki maçta öne geçmişama derbi 1-1 bitmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.