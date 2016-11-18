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İlk golü atan yüzde 82.5 kazanıyor!

İlk golü atan yüzde 82.5 kazanıyor!
Sonucu merakla beklenen Fenerbahçe- Galatasaray si öncesinde çarpıcı bir istatistik ön plana çıkıyor... İki takım arasında son 12 yılda oynanan maçlarda ilk golü atan takımlar büyük ihtimalle galibiyete ulaştı. Bu süreçte ezeli rakipler 29 kez karşı karşıya gelirken, öne geçen takımın galibiyet yüzdesi yüzde 82.5 oldu. Buna karşın Fenerbahçe geçen sezon Kadıköy'deki maçta öne geçmiş ama derbi 1-1 bitmişti.
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