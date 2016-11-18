Fenerbahçe’de yüksek tempo

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları ve çift kale maç ile devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile devam edecek.



TAKIMIN HIRSI UMUT VERİYOR

Fenerbahçeli futbolcuların hırsı teknik patron Dick Advocaat'ı mutlu ederken, Hollandalı teknik adam da derbi maçının taktiğini Sarı-Lacivertli futbolcuların beynine adeta kazıyor. Advocaat'ın da kafasındaki 11'i 1-2 istisna dışında belirlediği ifade ediliyor.