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yine "ayın futbolcusu" seçildi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo'da forma giyen milli futbolcu , kulübün taraftarları tarafından üst üste 2. kez "ayın en iyi oyuncusu" seçildi.

Emre Çolak yine ayın futbolcusu seçildi

İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre'nin, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Aldığı ödülden dolayı mavi-beyazlı taraftarlara Türkçe ve İspanyolca teşekkür eden , geçtiğimiz ay içerisinde takımıyla La Liga'da çıktığı 3 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi.

Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre, eylül ayında da en iyi oyuncu ödülünü almıştı.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 22:11
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