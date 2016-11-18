İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre'nin, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
Aldığı ödülden dolayı mavi-beyazlı taraftarlara Türkçe ve İspanyolca teşekkür eden Emre Çolak, geçtiğimiz ay içerisinde takımıyla La Liga'da çıktığı 3 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi.
Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre, eylül ayında da en iyi oyuncu ödülünü almıştı.
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