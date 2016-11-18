Bizimkiler 20 milyon lira Barça 550 milyon lira

Dünya futbol ekonomisi her geçen gün büyürken, Avrupa'nın devleri ile Türk kulüpleri arasındaki gelir farkı da artıyor... Bunun son örneği ise İspanya'dan geldi.



YOK BÖYLE BİR GELİR

Barcelona Kulübü, Çin e-ticaret devi Rakuten'le 4 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. İspanyol kulübü bu anlaşmadan yılda 60 milyon Euro (Yaklaşık 210 milyon lira) kazanacak. Fakat Barça'nın forma gelirleri bununla da sınırlı değil. Katalan kulübü, forma üreticisi Nike ile yaptığı anlaşmadan yılda 85 milyon Euro (297 milyon lira) kasasına koyuyor. Barcelona ayrıca Beko ile yapılan kol sponsorluğundan yılda 10 milyon Euro (Yaklaşık 35 milyon lira), Intel'le yapılan anlaşmadan yılda 5 milyon Euro (Yaklaşık 17.5 milyon lira) gelir elde ediyor. İspanyol devi, sırt sponsoru olan Unicef'e ise yardım amaçlı yılda 2 milyon Euro (Yaklaşık 7 milyon lira) ödeme yapıyor.



UÇURUM GİDEREK BÜYÜYOR

Böylece Barcelona'nın yıllık forma geliri 158 milyon Euro'yu (Yaklaşık 550 milyon lira) buluyor. Göğüs sponsorluğu konusunda bile zorlanan Türk kulüpleri ise yılda en fazla 5 milyon Euro kazanabiliyor. Bu nedenle aradaki uçurum büyüyor.



SPONSORLUK REKORU MANU'DA

Avrupa'nın en yüksek göğüs sponsorluğu gelirine Mahchester United sahip. İngiliz kulübü Chavrolet'den yılda 62 milyon Euro kazanıyor. Üçüncü sırada 46 milyon Euro ile Chelsea geliyor.