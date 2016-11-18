Birlik ve beraberlik olsun!

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, F.Bahçe - G.Saray derbisi için "Birlik beraberlik olsun" yorumunu yaptı. Ürkmezgil, "Derbinin skoruna bakmıyoruz biz kendi işimize bakıyoruz. İnşallah derbi dostluk içerisinde geçer. Allah birlik beraberliklerini bozmasın (gülerek), hiçbir maç kolay değil" ifadesini kullandı. Ürkmezgil, Şenol Güneş ile mukavele uzatması konusuyla ilgili olarak da, "Zamanı geldiğinde mutlaka sözleşme yenilenecektir" ifadesini kullandı.
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