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Birlik ve beraberlik olsun!

derbi maçla ilgili olarak, “Birlik ve beraberlik olsun” dedi

Birlik ve beraberlik olsun!
Beşiktaşlı yönetici , F.Bahçe - G.Saray derbisi için "Birlik beraberlik olsun" yorumunu yaptı. Ürkmezgil, "Derbinin skoruna bakmıyoruz biz kendi işimize bakıyoruz. İnşallah derbi dostluk içerisinde geçer. Allah birlik beraberliklerini bozmasın (gülerek), hiçbir maç kolay değil" ifadesini kullandı. Ürkmezgil, Şenol Güneş ile mukavele uzatması konusuyla ilgili olarak da, "Zamanı geldiğinde mutlaka sözleşme yenilenecektir" ifadesini kullandı.
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