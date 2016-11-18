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Adana-Beşiktaş Palabıyık’ın

Adanaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı yönetecek

Adana-Beşiktaş Palabıyık’ın
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Ligde 2. sırada bulunan Beşiktaş'ın Adanaspor ile oynayacağı maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş 1 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sahadan 2 kez de yenik ayrıldı.
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