40 otobüsle 4 yıldıza geliyoruz

Galatasaray camiasını Fenerbahçe derbisinin heyecanı sardı... Sarı-Kırmızılı yönetim, 6 yıl aradan sonra taraftarıyla birlikte gideceği Kadıköy deplasmanı öncesi özel hazırlıklar yapıyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Fenerbahçe karşısında '4 yıldız' göndermeli bir şov yapacak. Yönetim taraftarlara dağıtmak üzere 2 bin 500 adet 4 yıldızlı atkı bastırdı. Ayrıca sosyal medya üzerinden organize olan taraftarlar da üzerlerine 4 yıldızlı formalarını giyecek. Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu ultrAslan'ın da Ülker Arena'da 4 yıldız temalı mini bir koreografi yapacağı belirtiliyor. Taraflarların toplu olarak stada ulaşması için de 40 adet otobüs hazırlandığı öğrenildi.



OLAYSIZ DERBİ İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR

Yönetim ayrıca Kadıköy'e ulaşım ve maç sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için de büyük çaba sarfediyor... Tribün liderleri ile sürekli temas halinde olan yöneticiler, derbiye gidecek olan taraftarların üzerinde kesinlikle yasa dışı bir madde bulunmamasını istedi. Saat 16.00'da TT Arena önünde toplanacak olan taraftarlar, yapılacak üst aramasının ardından toplu olarak Kadıköy'e hareket edecek.



