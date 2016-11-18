18-19-20... seri devam ediyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maçtan önce Gebze'de açıklamalarda bulundu. 17 yıllık bir gelenek olduğunu ifade eden Yıldırım, "17 senelik bir gelenek var. Bu gelenek devam edecek. 18,19, 20 o devam eder inşallah. Yalnız şunu söyleyeyim: Centilmence geçsin. Ama galip gelen biz olacağız. Öyle iyi oynayan kazansın filan yok. Fenerbahçe kazanacak. Çünkü dün akşam biz hocayla, oyuncularla beraberdik. Herkes hazır. Psikolojik olarak hazırlar hem de bu maçın bilincindeler. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. En kötü günümüzde onları 6-0 yendik. 6 kere geldik 6 gol attık" ifadelerini kullandı.



ŞİKE DAVASINDAN DAHA BÜYÜK GELİŞMELER VAR

Ahmet Zeki Üçok'un açıklamaları hakkında da konuşan Yıldırım, "Ben bir tek şunu söyleyeceğim: 5. daire başkanı ne diyor? İşte şu zat. İsmini ben söylemeyeyim. O zat seçildi ve davayı bizim aleyhimize onayladı diyor. O zat nerede şimdi? Yine görevinin başında. Şike davasında daha büyük olaylar var. Herkes açıklandığında aaa diyecek. Biraz bekleyin" ifadesini kullandı.



Fenerbahçe Kulübü'nün sahibi olduğui Gebze'deki arazileri gezen Başkan Aziz Yıldırım, Dereağzı Tesisleri'nin buraya taşınmasını planladıklarını söyledi. Yıldırım, Dereağzı'nın da satın alınması için girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.



TONGSİR'E YILDIRIM GÖNDERME

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Oğuz Tongsir'in başkan olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği seçim rezaleti ile ilgili konuştu. Yıldırım, "Dursun Özbek'in derbi açıklamalarının sorulması üzerine, "Boş verin basit sorular sormayın. Basit şeylere girmeyelim. Hepimiz büyüyelim. TSYD'de seçim yapmayı öğrenelim" şeklinde cevap verdi.