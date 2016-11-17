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’ya Dortmund talip

Mainz’de oynayan ’ya Alman ekibi Dortmund talip

Yunus Mallı’ya Dortmund talip
Mainz' de gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm kulüplerin dikkatini çeken Yunus Mallı'ya Dortmund'un talip olduğu öğrenildi. Dortmund'un bu transfer için tüm şartları zorladığı gelen bilgiler arasında. Ancak Yunus Mallı'yı başka bir Alman takımına kaptırmak istemeyen Mainz'de Sportif Direktör Rouven Schroeder, Yunus Mallı'yı kolay kolay bırakmayı düşünmediklerini söyledi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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