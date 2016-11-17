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Yanal’ın gözü Ömer Ali’de

Yanal’ın gözü Ömer Ali’de
Ersun Yanal, devre arasında alınması gündemde olan Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transfer edilmesini çok istiyor. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde bonservis pazarlığına başlayacağı ifade ediliyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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