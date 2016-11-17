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yenilgi bilmiyor

Volkan Demirel yenilgi bilmiyor
Fenerbahçe kaptanı ve file bekçisi Kadıköy'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 25 maçta forma giydi. 17 galibiyet ve 8 beraberlik gören tecrübeli kaleci yenilgi yüzü görmedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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