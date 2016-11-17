Tam 71 derbiye çıktı ama hiç gol atamadı

Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi sağ bekte kimin oynayacağı... Bu sezon Riekerink'in ilk Sabri olurken, tecrübeli yıldızın derbi istatistikleri dev maç öncesi can sıkıyor. Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 71 maça çıkan tecrübeli futbolcu, şu ana gol atma başarısını gösteremedi. Sabri bu maçlarda takımına sadece 5 asistlik bir katkıda bulunabildi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe bilançosu da pek parlak değil... 23 kez Sarı-Lacivertliler'e karşı forma giyen Sabri sadece 5 kez galibiyet sevinci tadarken, 5 beraberlik ve 13 de yenilgi yaşadı.