Şenol Güneş’le 3 yıl daha

Beşiktaş'tanŞenol Güneşharekatı... Siyah-Beyazlı yönetimsezon sonunda sözleşmesi sona erecekolan tecrübeli teknik direktöriçin şimdiden harekete geçti. Yönetimgeçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğataşıyan tecrübeli teknikadamla nikah yenilemek için genişkapsamlı bir sözleşme teklifi hazırladı.Yoluna gelecek sezon da ŞenolGüneş'le devam etmek isteyen yönetiminbu amaçla tecrübeli teknikdirektöre 3 yıllık bir sözleşme önereceğiöğrenildi. Beşiktaş, ŞenolGüneş'le geçtiğimiz sezonun başında2 yıllık sözleşme imzalamış, tecrübeliteknik adam Siyah-Beyazlılar'lageçirdiği ilk sezonunda ligşampiyonluğu başarısı kazanmıştı.
GÜNEŞ'İN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR Şenol Güneş'in Beşiktaş Yönetimi'nin yapacağı sözleşme uzatma teklifinden haberdar olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımda mutlu olduğunu her fırsatta yakın çevresine aktaran başarılı hocanın yapılacak öneriye olumlu cevap vermesi bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda şampiyon olamamaları halinde bile Güneş'le sözleşme yenileyeceği öne sürüldü. Gelecek sezon yapılacak transferler için de Şenol Güneş'in görüşünün alınacağı ve yol haritasının ondan sonra belirleneceği iddia edildi.
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