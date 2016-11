Şenol Güneş’le 3 yıl daha

Beşiktaş'tan Şenol Güneş harekatı... Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik direktör için şimdiden harekete geçti. Yönetim geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan tecrübeli teknik adamla nikah yenilemek için geniş kapsamlı bir sözleşme teklifi hazırladı. Yoluna gelecek sezon da Şenol Güneş'le devam etmek isteyen yönetimin bu amaçla tecrübeli teknik direktöre 3 yıllık bir sözleşme önereceği öğrenildi. Beşiktaş, Şenol Güneş'le geçtiğimiz sezonun başında 2 yıllık sözleşme imzalamış, tecrübeli teknik adam Siyah-Beyazlılar'la geçirdiği ilk sezonunda lig şampiyonluğu başarısı kazanmıştı.



GÜNEŞ'İN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Şenol Güneş'in Beşiktaş Yönetimi'nin yapacağı sözleşme uzatma teklifinden haberdar olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımda mutlu olduğunu her fırsatta yakın çevresine aktaran başarılı hocanın yapılacak öneriye olumlu cevap vermesi bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda şampiyon olamamaları halinde bile Güneş'le sözleşme yenileyeceği öne sürüldü. Gelecek sezon yapılacak transferler için de Şenol Güneş'in görüşünün alınacağı ve yol haritasının ondan sonra belirleneceği iddia edildi.