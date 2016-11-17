Şampiyon Akgül’den anlamlı ziyaret

Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Ankara Çocuk Evleri SitesiMüdürlüğü'ne bağlı koruma ve bakım altındaki kimsesiz çocukları ziyaret etti. Ziyarette yuva çocuklarıyla kısa bir söyleşi yapan Akgül, yuvada yaşayan minik güreşçilere hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.
ÇOCUKLAR BİZE EMANET
Kimsesiz çocuklarla sohbet ettiklerini belirten Akgül, "Bu çocuklar Allah'ın bize emanetidir. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır ve herkesin sahip çıkması lazım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.