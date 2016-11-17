Şampiyon Akgül’den anlamlı ziyaret

Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne bağlı koruma ve bakım altındaki kimsesiz çocukları ziyaret etti. Ziyarette yuva çocuklarıyla kısa bir söyleşi yapan Akgül, yuvada yaşayan minik güreşçilere hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.



ÇOCUKLAR BİZE EMANET

Kimsesiz çocuklarla sohbet ettiklerini belirten Akgül, "Bu çocuklar Allah'ın bize emanetidir. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır ve herkesin sahip çıkması lazım" dedi.