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Onazi şehre adapte oldu!

Onazi şehre adapte oldu!
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, şehre adaptasyon konusunda hiçbir sorun çekmiyor. Onazi sık sık şehirde gezmenin yanı sıra arada sırada sahile giderek vatandaşlarla birlikte balık da tutuyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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