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Müjdeyi Kjaer verdi!

Milli maçta ayak bileğinden sakatlanan Kjaer, sosyal medya hes-a bından “Ayak bileğim ve vücudum iyi. Pazar gününe hazırım”

Müjdeyi Kjaer verdi!
Danimarka Milli Takımı'nın Çek Cumhuriyeti'yle yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Simon Kjaer, Galatasaray derbisinde sahada olacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayak bileğim ve vücudum iyi. Pazar gününe hazırım" ifadelerini kullandı. Teknik heyet bu haberle rahat bir nefes aldı. Başarılı defans oyuncusu, Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında önceki gün yapılan müsabakanın 78. dakikasında ayak bileğinden sakatlanmış ve yerini Ankersen'e bırakmıştı.

SAĞ KANAT İÇİN KARAR VERİLMEDİ
Dıck Advocaat, derbi maçta orta sahanın sağında kime görev vereceğine henüz karar vermedi. Moussa Sow ile Alper Potuk arasında kararsız kalan Hollandalı teknik adam kesin kararını maç gününe saklayabilir.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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