Müjdeyi Kjaer verdi!

Danimarka Milli Takımı'nınÇek Cumhuriyeti'yle yaptığı hazırlıkmaçında sakatlanan Simon Kjaer,Galatasaray derbisinde sahada olacağınıaçıkladı. Tecrübeli futbolcu, sosyalmedyadaki Twitter hesabından yaptığıpaylaşımda, "Ayak bileğim ve vücudumiyi. Pazar gününe hazırım"ifadelerini kullandı. Teknik heyet bu haberlerahat bir nefes aldı. Başarılı defansoyuncusu, Danimarka ile ÇekCumhuriyeti arasında önceki gün yapılanmüsabakanın 78. dakikasındaayak bileğinden sakatlanmışve yerini Ankersen'ebırakmıştı.
SAĞ KANATİÇİN KARARVERİLMEDİ Dıck Advocaat, derbi maçta orta sahanın sağında kime görev vereceğine henüz karar vermedi. Moussa Sow ile Alper Potuk arasında kararsız kalan Hollandalı teknik adam kesin kararını maç gününe saklayabilir.
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