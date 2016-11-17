Kulüpten taraftar açıklaması

G.Saray yönetimi dün Fenerbahçe derbisine gidecek taraftarlar için açıklama yaptı. Açıklamada, "Taraftarlarımız TT Arena'da toplanacak ve buradan kalkacak otobüsler ile toplu olarak ÜlkerStadı'na hareket edecektir. Taraftarımızın 16.30'da Ülker Stadı'na hareket edecek otobüslere yetişmesi ve zorluk yaşamaması adına bilet kontrolü için en geç saat 15.30'da TT Arena'da olmalarını rica ederiz" denildi.
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