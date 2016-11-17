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Kısa sürede geri dönmek istiyorum

Kısa sürede geri dönmek istiyorum
Sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Talisca en kısa sürede takıma geri dönmek istediğini söyledi. Sakatlık sürecini daha aşağıya çekmek için kendisine çok iyi baktığını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Belki daha erken dönebilirim" diye konuştu.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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