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Kapalı basketbolcuya FIBA'dan izin

FIBA, 2 ay önce başörtüsüyle oynamasını yasakladığı İsveç'in Huddinge takımında forma giyen 'ın, maçlara çıkmasına izin verdiğini duyurdu.

Kapalı basketbolcuya FIBAdan izin
(FIBA), 2 ay önce başörtüsüyle oynamasını yasakladığı İsveç'in Huddinge takımında forma giyen 'ın, maçlara çıkmasına izin verdi. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, iki ay önce güvenlik gerekçesiyle karşılaşmalarda başörtüsüyle oynaması yasaklanan 18 yaşındaki Noha Berhan'a izin verildiği bildirildi. Kararın 2017'nin ocak ayı sonuna kadar geçerli olacağı ve FIBA yetkililerinin konuyu görüşmek için yeniden toplanacağı belirtildi.

İsveç Basketbol Federasyonu, geçen sene 18 yaşına girmeyen Berhan'ın başörtüsüyle maçlarda yer almasına izin vermiş ve bu kararını FIBA'ya da bildirmişti. FIBA da 2 ay önce İsveç Basketbol Federasyonunun aldığı kararı iptal etmişti.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 17:40
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