Flaş Selçuk İnan hamlesi

Fenerbahçe karşısında sahaya nasıl bir 11 süreceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jan OldeRiekerink'ten dün çok flaş bir hamle geldi... Hollandalı hoca sabah idmanındaki taktik çalışmada Selçuk İnan'ı yedek takımda oynattı. As takımda orta alanın ortasında Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong'a şans veren Riekerink'in bu ikiliye pazar günü forma verip vermeyeceği merak konusu... Riekerink'in Fenerbahçe önünde De Jong'un mücadele gücünden faydalanmak istediği, Tolga'yı da yüksek pas yüzdesi nedeniyle tercih ettiği öğrenildi. Fakat üç ön liberonun aynı anda oynama ihtimali de bulunuyor.
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