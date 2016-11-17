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Flaş hamlesi

Hollandalı hoca taktik çalışmada Tolga ve De Jong’a forma verdi.

Flaş Selçuk İnan hamlesi
Fenerbahçe karşısında sahaya nasıl bir 11 süreceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten dün çok flaş bir hamle geldi... Hollandalı hoca sabah idmanındaki taktik çalışmada 'ı yedek takımda oynattı. As takımda orta alanın ortasında Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong'a şans veren Riekerink'in bu ikiliye pazar günü forma verip vermeyeceği merak konusu... Riekerink'in Fenerbahçe önünde De Jong'un mücadele gücünden faydalanmak istediği, Tolga'yı da yüksek pas yüzdesi nedeniyle tercih ettiği öğrenildi. Fakat üç ön liberonun aynı anda oynama ihtimali de bulunuyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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